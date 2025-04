Non c’è gloria per la Pietro Pezzi che contro i ferraresi di San Pio giocano per lunghi tratti un ottima pallavolo, ma sui finali dei set sono condannati dagli episodi.

Nel primo set si parte con Zama al palleggio, Fiorini opposto, Aldini e Minniti al centro, Boscherini e Gardini laterali, Marchini libero.

Punto a punto nei primi scambi poi la Pietro Pezzi prende un leggero vantaggio, San Pio impatta, si arriva 25-25 e la Pietro Pezzi chiude 27-25.

Nel secondo set c’è solo la Pietro Pezzi in campo che comanda con ampio vantaggio 8-2 e 15-6, controlla il ritorno degli ospiti che si fanno pericolosi sul 19-15 prima di chiudere 25-20.

Nel terzo set ritorna l’equilibrio, la Pietro Pezzi continua a giocare su buonissimi livelli ma anche i ferraresi crescono in difesa e attacco. La Pietro Pezzi arriva sul 24-22 ma San Pio annulla il primo set ball, nel successivo una decisione dubbia porta il parziale sul 24 pari. San Pio cresce a muro e chiude 27-29.

Nel quarto set Ravenna accusa il colpo e gli ospiti ne approfittano scappando nel punteggio e chiudono 20-25 mandando tutto al set di spareggio.

La Pietro Pezzi parte forte e con belle difese e azioni di livello trova il vantaggio 4-2, al cambio campo è avanti 8-6. Altri due break danno un importante allungo sul 10-6, qui però qualcosa si inceppa e San Pio con un pesante parziale di 1-6 ribalta il punteggio 11-12. La Pietro Pezzi non riesce nel recupero e gli ospiti chiudono 13-15.

Nel prossimo match la Pietro Pezzi farà visita alla Consar nel ventitreesimo turno di campionato, venerdì 11 aprile alle 21:30 al Pala Costa.

Pietro Pezzi – Arredo uno San Pio 2-3 (27-25, 25-20, 27-29, 20-25, 13-15)

Pietro Pezzi: Zama 2, Fiorini 26, Minniti 9, Gardini 10, Boscherini 27, Aldini 9, Marchini L1, Passalacqua 0, Vitali 0, Saffioti 0, Gardini L2 n.e, Palazzi n.e.

All. Saporetti