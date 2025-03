Non sorride la Pietro Pezzi, che nel ventesimo turno di campionato non raccoglie punti contro I forlivesi del Raimbow uscendo sconfitta 3-1 nel derby romagnolo.

Partita dai due volti; con le prime due frazioni che vedono la superiorità degli ospiti in particolare al servizio e in difesa e dove la squadra di coach Saporetti soffre in tutti i fondamentali.

Il match inizia con Zama al palleggio, Fiorini opposto, Aldini e Minniti al centro, Gardini e Boscherini schiacciatori, Marchini libero.

Subito in salita il primo set per i ravennati dove Forlimpopoli scava il solco che la Pietro Pezzi non riesce a colmare e il parziale finale dice 19-25.

Qualcosa di meglio esprime Ravenna nel secondo parziale ma non è sufficiente per impattare e gli ospiti vanno sullo 0-2.

Dal terzo set si vede un’altra Pietro Pezzi, più attenta e attiva, non perfetta ma sufficiente per dare filo da torcere alla Raimbow e accorciare le distanze, 25-21.

Nell’ultima frazione c’è molto equilibrio con Ravenna avanti per 8-7, risposta degli ospiti 10-12.

Poi è Forlimpopoli a invertire la rotta e andare avanti prima 14-17 e a seguire 18-22.

Il set sembra compromesso ma la Pietro Pezzi ha la forza prima di accorciare fino al 21-22 (non sfruttata la palla del pareggio) e poi di impattare a 23. Qui un’azione chiusa da Forlimpopoli ed un errore giallorosso chiudono la contesa in favore degli ospiti che meritatamente si aggiudicano l’intera posta.

Nel prossimo match la Pietro Pezzi sarà chiamata al riscatto. Appuntamento sabato 29 marzo, inizio gara ore20,30 sul campo del Carife Ferrara.

Pietro Pezzi – Raimbow 1-3 (19-25, 23-25, 25-19, 23-25)

Pietro Pezzi: Zama 0, Passalacqua 10, Gardini 12, Vitali 1, Minniti 6, Fiorini 20, Boscherini 12, Aldini 12, Marchini L, Gardini n.e, Saffioti 0.