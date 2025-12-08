Quinta vittoria in campionato per la Pietro Pezzi, che torna al successo dopo lo stop di Riccione superando la 4 Torri Ferrara.

Il sestetto di partenza è quello delle ultime settimane, ovvero Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Fabbri e Boscherini in posto 4, Foschini e Visani al centro, Passanti e Gardini liberi.

Primo parziale comandato dai giallorossi che dopo averlo condotto a lungo fino al 16-11, subiscono un grossolano calo di concentrazione, che permette a Ferrara di ribaltare il set e chiuderlo in proprio favore.

Nel secondo set ancora un ottimo avvio per la Pietro Pezzi che torna a comandare nel gioco e nel punteggio, questa volta l’attenzione resta alta e si impatta.

Nella terza frazione non cambia l’inerzia, ma Ferrara non molla e sta a stretto contatto coi ravennati, che mantengono sufficiente lucidità per chiudere il set 25-22.

Quarto parziale con la Pietro Pezzi sempre avanti che concede pochissimo ai giovani ospiti che non oppongono più resistenza lasciando campo libero ai padroni di casa.

Nel prossimo turno la Pietro Pezzi giocherà nuovamente al Pala Costa, sabato 13 dicembre alle 20:30, gli avversari saranno gli ostici modenesi del Corlo.

Pietro Pezzi – 4 Torri Ferrara 3-1 (19-25, 25-20, 25-22, 25-21)

Pietro Pezzi: Di Felice 4, Dovganyuk 14, Fabbri 18, Boscherini 8, Foschini 8, Visani 10, Passanti L1, Gardini L2, Passalacqua 0, Morigi 1, Vitali 0, Saffioti 0.

All. Saporetti.