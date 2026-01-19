Partita infinita e combattuta quella giocata venerdì sera a Modena tra Artiglio e Pietro Pezzi con scambi lunghissimi; un match con continui ribaltamenti di fronte che ha sorriso ai padroni di casa al quinto set.

Si parte con Di Felice, Dovganyuk in diagonale, Foschini e Visani al centro, Boscherini e Fabbri schiacciatori, Gardini e Passanti ad alternarsi nel ruolo di libero.

Primo set con Ravenna subito avanti che trova un buon vantaggio fino al 13-17, poi Modena cresce e piazza un parziale di 10-3 che ribalta il set, 25-22.

Nel secondo set è sempre la Pietro Pezzi a comandare e nuovamente a portarsi avanti 12-16, Artiglio ancora una volta torna sotto, ma nel punto a punto finale la spunta la Pietro Pezzi.

Terzo set ancora con Ravenna che tiene un buon ritmo ben ribattuto dai locali, il set viaggia in equilibrio ma nel finale è ancora la Pietro Pezzi a chiudere 23-25.

Nel quarto parziale è Modena a partire forte 6-3 e 10-5, la Pietro Pezzi ci prova ma non riesce a rientrare in partita e si va al quinto set.

Nel decisivo parziale Modena parte subito fortissimo 6-0 e trova un netto vantaggio che riesce a mantenere fino al termine.

La Pietro Pezzi chiude il girone di andata con 23 punti frutto di 8 vittorie e 5 sconfitte sulle 13 gare disputate. Il campionato riprenderà sabato 7 febbraio con i Ravenna impegnati sul campo del Bellaria.

Artiglio Modena – Pietro Pezzi 3-2 (25-22, 23-25, 23-25, 25-18, 15-8)

Pietro Pezzi: Di Felice 0, Dovganyuk 20, Boscherini 10, Foschini 9, Fabbri 15, Visani 7, Passanti L1, Gardini L2, Saffioti 0, Morigi 0.

All. Saporetti