Torna alla vittoria la Fenix Energia, conquistando tre punti preziosi in casa del Rainbow Forlimpopoli che le valgono la vetta solitaria della classifica. Le faentine vincono 3-0 un match giocato con grande lucidità e attenzione, mostrando ottimi passi avanti nella crescita del gruppo.

“Siamo partiti bene e siamo stati solidi e quadrati, mostrando una buona difesa – spiega coach Loris Polo -. Il primo set è filato in maniera abbastanza liscia poi ho fatto qualche cambio per coinvolgere qualche ragazza in più perchè tutte si stanno allenando molto bene. Di solito non mi piace variare molto gli equilibri durante la partita, ma era un premio che meritavano per quello che stanno facendo vedere ogni giorno in palestra. Nel secondo siamo stati bravi a costruire azioni con calma, mentre il terzo è stato più combattuto. Abbiamo commesso qualche errore in difesa e c’è stato equilibrio fino ai 20 punti, poi la nostra maggiore esperienza si è fatta sentire e abbiamo vinto in maniera meritata. Sono davvero soddisfatto della nostra prestazione”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 9 novembre alle 17 al PalaBubani nel match casalingo con il Vamb Ravenna.

Rainbow Forlimpopoli – Fenix Energia Faenza 0-3 (10-25; 16-25; 21-25)



FAENZA: Cavallari 7, Bertoni 9, Francesconi 14, Maines 1, Alberti 4, Melandri, Benedetti 7, Gorini 9, Morelli 11, Calderoni L1, Guardigli ne, Gallegati ne. All.: Polo

NOTE. Punti in battuta: 9; Errori battuta: 4; Muri: 7; Punti in battuta subiti: 1