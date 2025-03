Vittoria esterna per la capolista Fenix Energia che supera 3-0 la giovane Vamb Ravenna, mostratasi ancora una volta una squadra con tanto talento. Al termine del campionato mancano otto giornate, con la formula che prevede la promozione diretta della prima classificata al termine della stagione regolare e l’altra in palio nel play off che vedrà impegnate le seconde, le terze e le due migliori quarti dei tre gironi.

“Abbiamo giocato una buona gara contro una squadra molto giovane con delle individualità che diventeranno buone giocatrici – afferma coach Loris Polo – ma al momento non hanno esperienza ed infatti i tre set li abbiamo vinti in maniera lineare. In queste gare le incognite principali sono l’attenzione, la concentrazione e la voglia di fare che potrebbero venire meno guardando la classifica, ma siamo stati sempre concentrati sin dal primo set. Abbiamo fatto un buon lavoro con tutte le ragazze chiamate in causa che hanno dato il loro contributo e alcune di loro hanno giocato molto bene. Portiamo a casa i tre punti e ci godiamo il week end libero”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 15 marzo alle 17 in casa della Fulgur Bagnacavallo.

Vamb Ravenna – Fenix Energia 0-3 (18-25; 10-25; 14-25)

RAVENNA: Benzoni, Koncova 3, Fariselli 8, Tognon 1, Cianchi, Cangini (L2), Rambelli, Massaroli, Turroni 6, Manghi (L1), Rossi 3, Piani 6. All.: Benelli

FAENZA: Cavallari 8, Morelli 1, Calderoni (L1), Alberti 11, Melandri 3, Benedetti 2, Gorini 6, Guardigli 1, Gallegati 5, Bertoni 10, Francesconi ne, Maines ne, Ramponi ne. All.: Polo

NOTE. Ravenna. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 10; Muri: 1; Punti in battuta subiti: 6.

Faenza. Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 4; Muri 8:; Punti in battuta subiti: 5.