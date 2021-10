Seconda vittoria consecutiva al tie break per la Fenix, che regola una coriacea e ben organizzata Calanca Persiceto al termine di un match davvero combattuto e ricco di colpi di scena. Come fossero sulle montagne russe, le faentine vivono mille emozioni, riuscendo alla fine ad aggiudicarsi il match grazie al carattere.

Primo set di marca faentina con le ragazze di coach Serattini che lo vincono 25-22 poi la difesa delle ospiti inizia a fare la differenza e le bolognesi ribaltano l’inerzia, pareggiando i conti grazie al successo per 25-17. Molto combattuto è invece il terzo periodo, vinto dalla Fenix 25-23 che però non può nulla nel quarto, soffrendo il gioco delle avversarie, brave ad imporsi 25-18 dopo aver piazzato un decisivo break nelle battute iniziali. Si decide tutta al tie break, dove San Giovanni in Persiceto parte forte, portandosi poi sul 14-12. Con le spalle al muro la Fenix rialza la testa e si aggiudica il set 16-14 e due preziosissimi punti in classifica.

“Faccio i compimenti alla mia squadra per la reazione avuta – sottolinea coach Maurizio Serattini -, perché non è semplice ribaltare simili partite contro avversarie che giocano con grande attenzione in difesa senza perdere mai la lucidità. Per lunghi tratti abbiamo sofferto e siamo stati in difficoltà, riuscendo però sempre a reagire. Credo sia un altro passo avanti pur se dobbiamo ancora crescere molto. In settimana lavoreremo duramente per preparare la prossima partita contro Ozzano, altra avversaria di grande valore”.

Fenix Faenza – Calanca Persiceto 3-2 (22-25; 17-25; 25-23; 18-25; 15-13)

FAENZA: Casini 14, Tomat 15, Alberti 7, Gorini, Ceroni 3, Guardigli 13, Emiliani ne, Grillini 11, Besteghi 3, Maines , Martelli (L2), Greco (L1). All.: Serattini

SAN GIOVANNI IN PERSICETO: Bagnoli 19, Sforza, Pavani 14, Neri 6, Capitani, Bonzagni V. ne, Sarego 1, Lopez Delgado 1, Bonora (L2), Kacimi 3, Bonzagni F. 20, Aris 15, Coppari 1, Capasso (L1). All.: Puzzo

ARBITRI: Fallica e Re

NOTE: Errori in battuta: FA: 5, PE: 8; Muri: FA: 10,PE: 10; Battute vincenti: FA: 13, PE: 2

PROSSIMO TURNO La Fenix ritornerà in campo domenica 7 novembre alle 17 ancora in casa contro il Fatro Ozzano.

Classifica: Olimpia Teodora Ravenna 9; Teodora Settore Giovanile Ravenna 8; Fenix 7; Ozzano* e Persiceto 6; VTB Bologna* e Anderlini Modena 3; Fano, Collemarino, Retina Cattolica e Academy Sassuolo 0. * già riposato