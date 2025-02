Undicesima vittoria consecutiva per la capolista Fenix Energia, che esordisce nel girone di ritorno con il successo per 3-1 in casa del Samma Volley. La partita è stata molto intenso e un’ottima preparazione del big match che attenderà le faentine sabato 8 febbraio alle 18, quando al PalaBubani arriverà la GUT Chemical Bellaria, seconda della classe.

“È stata una partita davvero combattuta – spiega coach Loris Polo -. Nel primo set abbiamo avuto un po’ di tensione e non siamo partiti benissimo, mentre il secondo è andato via liscio, ma purtroppo si è infortunata Alberti. Una giocatrice molto importante perché ci porta tanto equilibrio anche mentale e non solo tecnico e con la sua assenza siamo calati un po’ anche a livello di attenzione, anche se chi è salita al suo posto ha fatto molto bene. Il terzo set è stato punto a punto fino alla fine, mentre nel quarto abbiamo lottato su ogni pallone mostrando di voler vincere, chiudendo la gara con una grande mentalità. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria, perché è stata ottenuta su un campo difficilissimo contro una squadra molto forte”.

Samma Volley – Fenix Energia Faenza 1-3 (21-25; 13-25; 26-24; 23-25)

SAN MARTINO IN STRADA: Toresi 1, Armanni 5, Stradaioli 2, Nanni 1, Strada (L1), Betti (L2), Cisse 10, Cioce ne, Sassi, Rambelli 13, Rossi 17, Casadei, Carrera 9,

Caldara 6. All.: Zauli

FAENZA: Cavallari 16, Morelli 14, Calderoni (L1), Alberti 8, Melandri ne, Benedetti 4, Gorini ne, Guardigli, Gallegati,

Bertoni 9, Francesconi 13, Maines 4, Goni (L2), Ramponi ne. All.: Polo

NOTE. San Martino in Strada. Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 13; Muri: 7; Punti in battuta subiti: 8.

Faenza. Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 8; Muri: 7; Punti in battuta subiti: 4.