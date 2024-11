Vittoria casalinga per la Fenix Energia che supera 3-1 la Retina Cattolica nonostante le tante assenze. Un successo che conferma la forza del gruppo, bravo a restare unito anche nelle difficoltà.

“Le ragazze sono state brave perché ci hanno creduto dalla prima all’ultima azione e davanti al nostro pubblico giocano sempre meglio – spiega coach Mirko Mancini -. Abbiamo avuto molti alti e bassi, ma in tutte le situazioni non è mai mancata la voglia di vincere e di reagire. È stata una buona prestazione, perché, pur non avendo D’Agostino e Calubani e con Bartoli e Rossi non al meglio, abbiamo sopperito al meglio alle assenze e ai problemi fisici Spero di recuperare il prima possibile tutte le ragazze per giocare finalmente al completo”:

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 23 novembre alle 17 in casa del Fusignano Volley.

Fenix Energia Volley – Retina Cattolica 3-1 (25-18; 24-26; 25-20; 25-19)

FAENZA: Zannoni 5, Bartoli, Sbarzaglia, Giorgi 5, Rossi, Grandi 11, Merendi 1, Enabulele 5, Spada 15, Ramponi 18, Francesconi, Ronchi (L1), Bartoli (L2). All.: Mancini