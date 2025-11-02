La Fenix Energia cala il tris di vittorie consecutive aggiudicandosi 3-0 il derby con la My Mech Cervia e resta nelle primissime posizioni della classifica. Ancora una volta i tre punti sono arrivati grazie al collettivo, perché nel momento più difficile, tutte hanno dato il loro contributo.

“Abbiamo vinto 3-0 il derby, ma non è stata una bella partita spiega coach Loris Polo -.. Nel primo set entrambe le squadre non erano ai massimi livelli: c’è stata molta tattica e non è mancata la tensione. Entrambe le squadre hanno giocato bene e alla fine abbiamo avuto la meglio noi. Nel secondo siamo partiti male, ma le ragazze entrate dalla panchina hanno dato entusiasmo e cambiato il ritmo e poi siamo stati bravi a vincere in volata. Ancora una volta abbiamo dimostrato che quando arriviamo a giocarci i set punto a punto siamo sempre concentrati e tranquilli ed è un aspetto molto importante. Nel terzo abbiamo iniziato meglio, poi c’è stato in infortunio ad una giocatrice importante di Cervia e hanno perso entusiasmo. Questa vittoria la ritengo un grande risultato”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 8 novembre alle 21 in casa del Fail Group Marsciano.

Fenix Energia Faenza – My Mech Cervia 3-0 (25-19; 28-26; 25-17)

FAENZA: Cavallari 7, Galassi 5, Morelli, Goni 2, Calderoni (L1), Missiroli 12, Nika 9, Gallegati ne, Francesconi 7, Altini, Esposto 8. All.: Polo

CERVIA: Grassi, Gadoni 3, Benzoni 4, Guardigli, Fusaroli 6, Toppetti 5, Catalano 3, Tognon 2, Achim, Strada 12, Turchetti 4, Fabbri (L1). All.: Simoncelli

ARBITRI: Tullio – Palmieri

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 13; Ace subiti: 5, Muri: 1

Cervia. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 14; Ace subiti: 5; Muri: 1