Spettacolo al PalaBubani! Fenix Energia e Gut Chemical Bellatra giocano un match stupendo ed intenso, meritandosi gli applausi del nutrito pubblico. Ad aggiudicarselo sono le faentine vincendo 3-1, un risultato che permette loro di allungare in classifica proprio su Bellaria, indietro ora di otto punti. A undici giornate dalla fine, la capolista ha un buon vantaggio sulle inseguitrici, ma il campionato è ancora lungo e servirà grande attenzione fino alla fine.

“Grandissima vittoria – sottolinea coach Loris Polo -. È stata una partita bellissima tra due squadre che occupano meritatamente le prime due posizioni: entrambe avevamo qualche problema di organico, ma chi ha giocato ha davvero regalato un grande spettacolo e sono certo che il pubblico si sia divertito. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e così è stato. Il bello è che tutte e due le formazioni hanno giocato a viso aperto sin dal primo set, che ci siamo aggiudicati noi. Nel secondo ci hanno ‘ammazzati’, nel terzo ci siamo riscattati, ma nel quarto siamo stati veramente bravi a non mollare mai di un centimetro. Questa vittoria ci darà ulteriori certezze e una grande spinta, perchè abbiamo giocato una grande partita. Faccio i complimenti alla mia squadra, ma anche alle avversarie”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà domenica 15 febbraio alle 17 in casa dell’Emanuel Riviera Volley Rimini.

Fenix Energia Faenza – Gut Chemical Bellaria 3-1 (25-21; 16-25; 25-16; 25-20)



FAENZA: Cavallari 6, Morelli 10, Calderoni (L1) 1, Alberti 3, Melandri, Benedetti, Gorini, Guardigli ne, Gallegati 6, Bertoni 13, Francesconi 21, Maines 6, Goni (L2), Ramponi. All.: Polo

BELLARIA: Ricci, Fortunati 8, Agostini (L2), Zammarchi 11, Bucella 8, Ioli (L1), Ugolini 7, Grandi 2, Pari, Paolucci 10 Cardinali ne Tommasini ne, Tosi Brandi 17. All.: Canducci

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 8; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 6.

Bellaria. Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 8; Muri: 7; Punti in battuta subiti: 5.