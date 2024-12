Grande vittoria della Fenix Energia che si impone 3-0 a Santarcangelo, diventando la prima squadra in campionato ad aver vinto su quel difficile campo. Un risultato che le permette di essere in vetta alla classifica. Da applausi è stata ancora una volta la prestazione delle faentine che hanno fatto giocare anche ragazze dell’Under 16, brave a farsi trovare pronte

“E stata una gran battaglia e forse una delle migliori disputate dall’inizio dell’anno – spiega coach Mirko Mancini -. Sono contento perché settimana dopo settimana stiamo facendo sempre meglio. Ancora una volta abbiamo avuto assenze, ma ne ho approfittato per far giocare ragazze dell’Under 16 portando avanti il progetto della società di lanciare le sue giovani. Sono state molto brave e tra l’altro la partita è iniziata con un ace di Francesconi e si è chiusa con un punto di Garavini. È venuta anche Babini che ci ha dato una mano pur non entrando. Queste tre ragazze che sono venute un venerdì sera a Santarcangelo pur dovendo andare a scuola il giorno successivo è la testimonianza di come sta lavorando questa società e del suo ottimo progetto.

La partita è stata molto combattuta. Nel primo set eravamo sotto di sette punti e non abbiamo mollato come in altre occasioni, mostrando che abbiamo tanta voglia di vincere ed entusiasmo. Ora dobbiamo restare concentrati per preparare al meglio la sfida con Alfonsine, squadra che ha ottenuto buoni risultati e che ci ha battuti due volte in amichevole”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 14 dicembre alle 17.30 in casa con la Pallavolo Alfonsine.

Acerboli Volley Santarcangelo – Fenix Energia Faenza 0-3(24-26; 23-25; 15-25)

FAENZA: Calubani, Zannoni 8, Bartoli 12, Sbarzaglia, D’Agostino 8, Giorgi, Rossi 10, Grandi, Merendi, Enabulele 14, Spada, Ramponi, Francesconi 1, Babini ne, Garavini 1, Seganti (L1), Ronchi (L2). All.: Mancini