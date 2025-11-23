Quarta vittoria consecutiva per la Fenix Energia, impostasi in casa dell’Uisp Imola Volley. Le faentine restano nelle zone alte della classifica, occupando il terzo posto.

“È stata una partita molto strana – spiega coach Mirko Mancini -. Penso che sia un miracolo aver vinto una gara nella quale abbiamo commesso 36 errori in totale, dei quali 21 in battuta. Anche il terzo set è stato particolare, perché lo abbiamo vinto con un ampio margine e ben sette errori in battuta. Inoltre abbiamo avuto un grosso calo nel secondo, non riuscendo ad arginare gli avversari. Ma nonostante tutto abbiano fatto bene tutto il resto e mascherato il problema della battuta, conquistando i tre punti: tutto sommato direi che è andata bene”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 29 novembre alle 20.30 in casa con Portomaggiore.

Uisp Imola Volley – Fenix Energia Faenza 1-3 (22-25; 25-14; 21-25; 18-25)

FAENZA: Visani, Bartoli 4, Roncasaglia ne, D’agostino. 10, Giorgi 9, Rossi 17, Melandri 6, Grandi, Scardovi 13, Enabulele, Mezzetti, Ramponi 9, Raffoni (L2) ne, Seganti (L1). All.: Mancini, Vice: Zannoni.