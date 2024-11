Grande vittoria per la Fenix Energia che sbanca 3-1 il campo del Fusignano Volley al termine di un match combattuto e sempre ricco di colpi di scena. Il primo set se lo aggiudicano le faentine 27-25 poi sono le padrone di casa ad avere la meglio, vincendo il secondo 25-20. La Fenix Energia riordina subito le idee e conquista gli altri due set dovendo lottare fino all’ultimo punto: il terzo finisce 25-21 e il quarto 27-25.

“Sono molto contento perché abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un avversario che non merita la posizione in classifica che occupa – afferma coach Mirko Mancini -. È stata una partita molto divertente, nella quale abbiamo giocato benissimo in difesa e in copertura, riuscendo a respingere le ottime giocate di Fusignano che ci ha messo in difficoltà. Soltanto nel secondo set siamo calati mentre negli altri siamo sempre stati attenti. Ancora una volta si è visto che ad ogni partita nei momenti che contano, la squadra non molla e vuole vincere e questo carattere ci sta portando frutti e punti: sono davvero molto soddisfatto della mentalità che abbiamo”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 30 novembre alle 20.30 in casa con il Titanservices San Marino.

Fusignano Volley – Fenix Energia Volley 1-3 (25-27; 25-20; 21-25; 25-27)

FAENZA: Calubani, Zannoni 4, Sbarzaglia, Giorgi 8, Rossi 19, Grandi, Merendi, Enabulele 14, Spada 4, Ramponi 24, Ronchi (L1), Bartoli (L2). All.: Mancini