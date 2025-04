Colpo esterno della Fenix Energia in casa di Cesena. Le faentine conquistano tre punti fondamentali per la classifica e ora si giocheranno tutto sabato 26 aprile alle 20.30 in casa con la Figurella Rimini Volley nell’ultima giornata di campionato. La Fenix Energia può infatti chiudere dal secondo al quarto posto, piazzamento che però non garantirebbe l’accesso ai play off, in quanto si qualificheranno soltanto le due migliori quarte dei cinque gironi regionali. Nel prossimo fine settimana il campionato si fermerà per la sosta pasquale.

“Si è rivisto l’entusiasmo che era mancato nelle ultime partite – sottolinea coach Mirko Mancini -. Siamo stati un po’ contratti all’inizio, ma fino ai 20 punti del primo set c’è stato grande equilibrio, con Cesena che ha giocato molto bene, mentre noi siamo stati troppo imprecisi a muro. Poi abbiamo iniziato ad attaccare senza paura, siamo stato più intensi e di conseguenza abbiamo portato maggiore pressione sulle avversarie, riuscendo a far girare l’inerzia a nostro favore.

Sono contento perché chi è era in campo ha sempre dato il massimo e chi è entrata dalla panchina ha avuto lo spirito giusto ed era quello che avevo chiesto in settimana. Abbiamo ottenuto tre punti importanti e ora ci giocheremo al meglio l’ultima gara per arrivare ai play off: dobbiamo pensare soltanto a lavorare a testa bassa”.

BCC Romagnolo Cesena – Fenix Energia 0-3 (21-25; 18-25; 17-25)

FAENZA: Calubani, Zannoni 1, Sbarzaglia, D’Agostino 6, Giorgi 6, Rossi 12, Grandi 5, Merendi, Enabulele 12, Spada, Ramponi 11, Raffoni, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Mancini