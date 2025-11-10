Vittoria esterna della Fenix Energia, che sbanca 3-0 il campo della Nettunia Bologna, ottenendo il secondo successo consecutivo.

“Sono molto felice della vittoria e della prestazione – spiega coach Mirko Mancini -, perché da un paio di settimane ci stiamo allenando con impegno sempre maggiore e questo lavoro in palestra si vede il sabato in partita. I parziali lo dimostrano e anche nel secondo set siamo stati bravi a reagire dopo che le nostre avversarie erano partite meglio. Sottolineo le prove di Giorgi e di Enabulele, che ha chiuso alla grande una settimana nella quale si è laureata”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 15 novembre alle 20.30 in casa con il Granarolo Volley.

Nettunia Bologna – Fenix Energia 0-3 (12-25; 20-25; 9-25)

FAENZA: Visani, Bartoli 1, Roncasaglia ne, D’Agostino 2, Giorgi 15, Rossi 8, Melandri 6, Grandi 1, Scardovi ne, Enabulele 18, Mezzetti, Ramponi 4, Raffoni (L2), Seganti (L1). All.: Mancini