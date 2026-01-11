Il 2026 della Fenix Energia inizia con una grande vittoria casalinga conto il Volley Urbania. Coach Polo ha definito le giocatrici “spettacolari” ed è il termine giusto per raccontare quello che sono riuscite a fare in campo.

“Le ragazze sono state spettacolari – sottolinea coach Loris Polo -. Siamo in una situazione di difficoltà totale con diversi infortuni, ma loro non perdono mai il sorriso e la voglia di dare tutto. Abbiamo affrontato un sistema di gioco non semplice per nessuno e lo abbiamo fatto in modo sereno e con convinzione incredibile. Nel primo set ci siamo concentrati più su quello che dovevamo fare noi che sugli avversari poi abbiamo preso confidenza con la partita. Il terzo è stato una battaglia e il quarto è stato incredibile. Sono state davvero spettacolari”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 17 gennaio alle 18 in casa della Luckywind Foligno, ultimo incontro del girone d’andata.

Fenix Energia Faenza – Volley Urbania 3-1 (19-25; 25-20; 29-27; 25-8)

FAENZA: Cavallari 7, Galassi 10, Morelli, Goni 12, Calderoni (L1), Missiroli 21, Nika 16, Francesconi 20, Altini ne All.: Polo

URBANIA: Storti 8, Antoniucci 1, Cicchitelli 6, Ventrone 17, Violini 8, Ginesi, Saltarelli 6, Mensá 1, Borelli 1, Cola 5. All.: Giulianelli

ARBITRI: Sacchet – Aio