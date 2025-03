La Fenix Energia rialza subito la testa dopo il passo falso a San Marino e conquista tre punti d’oro e di carattere contro una Acerboli Volley Santarcangelo che ha dimostrato tutto il proprio valore.

“Sono molto contento della prestazione perché siamo ritornati ad essere una squadra – afferma coach Mirko Mancini -. Nei momenti difficili non ci siamo mai disuniti come invece avevamo fatto nell’ultimo mese e questo è un segnale importante della mentalità del gruppo. Siamo sempre stati dentro al gioco anche quando Santarcangelo, che ha giocato una buona partita, ci ha messo in difficoltà. Al di là del risultato ho rivisto una bella prestazione per tutta la gara, già dal primo set dove siamo stati bravi a vincere ai vantaggi dopo aver annullato alcuni set point. Complimenti a tutte!”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia sabato 29 marzo alle 19 in casa della Pallavolo Alfonsine.

Fenix Energia – Acerboli Volley Santarcangelo 3-1 (31-29; 25-20; 21-25; 25-22)

FAENZA: Calubani, Zannoni 1, Bartoli 18, Roncasaglia, Sbarzaglia, D’Agostino 12, Giorgi 6, Rossi 19, Grandi 1, Merendi, Enabulele 19, Rossi Seganti (L1). All.: Mancini