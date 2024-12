Vittoria casalinga per la Fenix Energia che supera 3-0 la Titanservices San Marino, restando così in seconda posizione. La notizia più bella è che l’infermeria si sta svuotando e presto la squadra sarà al completo.

“Abbiamo giocato molto bene – sottolinea coach Mirko Mancini – e sono contento perché ci siamo presentati dopo una settimana nella quale ci siamo allenati bene, con costanza e con poche assenze. A breve spero di recuperare Giorgi, mentre Bartoli è rientrata proprio in questa occasione giocando pochi minuti. Grandi invece non c’era per motivi personali. Abbiamo avuto la conferma che se ci si allena bene, di conseguenza si giocano partite di qualità come abbiamo fatto e anche la classifica sorride: dobbiamo andare avanti così”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà venerdì 6 dicembre ore 20.30 in casa dell’Acerboli Volley Santarcangelo.

Fenix Energia Faenza – Titanservices San Marino 3-0 (25-17; 25-19; 25-17)

FAENZA: Calubani 4, Zannoni 2, Bartoli, Sbarzaglia, D’Agostino 7, Giorgi, Rossi 8, Merendi 3, Enabulele 14, Spada 18, Ramponi 8, Seganti (L1), Ronchi (L2). All.: Mancini