Stupenda vittoria della Fenix Energia che supera 3-0 la capolista Vtr Ke Car Rimini, mai sconfitta in campionato, agganciandola al primo posto. Una partita da incorniciare giocata nella maniera migliore dalle faentine che si sono meritate gli applausi del PalaBubani a fine gara.

“È stata la nostra miglior partita dall’inizio del campionato – afferma l’allenatore Mirko Mancini -. Avevo tanta fiducia nelle ragazze ma mi hanno stupito perché non pensavo sarebbe arrivata in questo modo. Abbiamo giocato i primi due set in maniera perfetta contro una squadra che non aveva mai perso e lasciarla a 18 e a 14 punti è stato un segnale della nostra ottima prestazione. Tutto ha funzionato benissimo. Abbiamo commesso pochi errori in battuta e abbiamo difeso tanto. Sono veramente contento e una simile partita non l’avrei immaginata neanche nei miei sogni. Con questo successo siamo primi proprio insieme a Rimini ed è un piazzamento che ci inorgoglisce. Sappiamo che il campionato è ancora molto lungo ma anche che sarà ancora più divertente”.

Il campionato si ferma per una settimana. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 1 marzo alle 18.30 in casa del Retina Cattolica.

Fenix Energia Faenza – Vtr Ke Car Rimini 3-0 (25-18; 25-14; 26-24)

FAENZA: Calubani, Zannoni 3, Bartoli 13, Sbarzaglia, D’Agostino 3, Giorgi, Rossi 8, Spada 11, Gorini 15, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini