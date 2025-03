Vittoria casalinga per la Fenix Energia che, pur non brillando, supera 3-0 l’Ostellato Volley. Le faentine sono ora attese da un doppio impegno in pochi giorni: martedì 25 marzo alle 21.15 giocheranno a Bagnacavallo il recupero della diciannovesima giornata non disputatosi a causa dell’allerta per il maltempo, mentre sabato 29 marzo alle 18.30 saranno in casa del Volley Castello.

“Era una partita che temevo molto perché Ostellato è forte in attacco e ha buone individualità – sottolinea coach Loris Polo -. Siamo partiti molto contratti come ci sta accadendo spesso nell’ultimo mese e mezzo e dobbiamo lavorare per evitarlo nel finale di stagione. Nel primo set siamo stati disorganizzati e fallosi e anche le nostre avversarie lo sono state e quindi non ne abbiamo molto risentito, vincendolo 25-15. Nel secondo siamo partiti ancora peggio, ma sotto 16-22 ci siamo svegliati e abbiamo giocato un finale di set degno della nostra posizione in classifica. Il terzo è stato invece simile al primo. Ci portiamo a casa un ottimo risultato contro una squadra impegnativa da affrontare e ora pensiamo già alla prossima partita”.

Fenix Energia – Ostellato Volley 3-0 (25-15; 25-23; 25-13)

FAENZA: Cavallari 6, Morelli 1, Calderoni (L1), Alberti 19, Melandri ne, Benedetti 6, Gorini ne, Guardigli ne, Gallegati ne, Bertoni 6, Francesconi 14, Maines 5, Goni (L2), Ramponi ne. All.: Polo

OSTELLATO: Volpicelli 6, Volpi 4, Malagolini ne, Soldati 9, Crestin 7, Perri ne, Balestra ne, Antonellini, Wambugu 5, Carli C., Speciale (L1), Tutta B. ne, Tutta N. ne, Carli M. ne. All.: Piva

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 6; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 9.

Ostellato. Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 5; Muri: 3; Punti in battuta subiti: 4.