Vittoria al tie break per la Fenix Energia, che supera il Nettunia Bologna per 3-2 e consolida il terzo posto in classifica al termine di una partita intensa e ricca di ribaltamenti.

“Abbiamo giocato due partite in una – sottolinea coach Mirko Mancini – e per come si era messa penso siano due punti guadagnati più che uno perso, perché siamo stati bravi a ribaltare la nostra prestazione come non avevamo fatto in altre occasioni”.

Il tecnico analizza con lucidità l’andamento del match. “La prima parte la giudico negativa, perché anche se abbiamo vinto il primo set, la squadra non mi ha convinto. Siamo stati più bravi delle avversarie in alcuni dettagli, ma le battute non sono state buone, la ricezione è stata pessima, anche per merito di un livello molto alto della loro battuta, e anche in difesa abbiamo sbagliato tanto a muro. In attacco non abbiamo fatto male, ma c’è stata grande fatica nel segnare punti”.

Poi la svolta. “Alla fine c’è stata un’altra partita: Mezzetti ha giocato molto bene, la squadra ha reagito e tutte le giovani Under 18 sono entrate. L’aspetto positivo è che chi è entrato ha dato un buon contributo. Le ragazze sono state brave a ribaltare una partita che sembrava compromessa e adesso dobbiamo lavorare per non avere cali”.

Il match si è chiuso con il punteggio di 3-2 (25-22; 18-25; 19-25; 25-21; 15-11) in favore delle faentine, capaci di reagire dopo essere finite sotto di un set e mezzo.

La Fenix Energia tornerà in campo sabato 28 febbraio alle 21, in trasferta sul campo del Granarolo Volley, per difendere la posizione nelle zone alte della classifica.

Il tabellino

Fenix Energia – Nettunia Bologna 3-2

FAENZA: Visani 18, Bartoli, Roncasaglia, Giorgi 6, Rossi 14, Melandri G. 7, Scardovi 5, Enabulele 3, Mezzetti 6, Ramponi 21, Garavini 3, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini.