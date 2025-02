Vittoria per 3-0 per la Fenix Energia sul Mosaico Ravenna, un successo che le permette di consolidare il secondo posto, visti i risultati delle inseguitrici.

“Abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento una squadra molto giovane che schiera molte Under 16, rendendola in discesa – sottolinea coach Mirko Mancini -. Per merito delle ragazze sono riuscito a far giocare tutte le mie giocatrici, con ognuna di loro che è entrata in tabellino, premiando il lavoro e l’impegno che mettono sempre in allenamento. Ora ci prepariamo per affrontare al meglio la prima della classe che verrà sabato a giocare in casa nostra”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia ospiterà sabato 15 febbraio alle 20.30 la capolista VTR Ke Car Rimini.

Fenix Energia Faenza – Mosaico Ravenna 3-0 (25-13; 25-22; 25-14)



FAENZA: Calubani 7, Zannoni, Bartoli 10, Sbarzaglia 1, D’Agostino 4, Giorgi 1, Rossi 5, Grandi 4, Enabulele 8, Spada 4, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini