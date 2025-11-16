Pur se non nella sua serata migliore, la Fenix Energia cala il tris di vittorie consecutive superando 3-1 il Granarolo Volley. Le faentine vincono una gara insidiosa e spigolosa, confermando la grande forza del gruppo.

“Siamo partiti male giocando in maniera lenta e sottotono – sottolinea coach Mirko Mancini – e avevo paura che potesse essere la stessa prestazione della prima di campionato. Poi però abbiamo reagito bene e sono contento dell’atteggiamento avuto dal secondo set. Le ragazze sono state attente e hanno dimostrato di aver tanta voglia di vincere. Abbiamo affrontato un avversario che, nonostante non fosse nelle zone alte della classifica, ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata: ha infatti difeso tantissimo e ci ha messo in difficoltà in attacco. Pur non giocano la nostra migliore partita, siamo riusciti a portare il risultato a favore e non era semplice per come si era messa dopo il primo set. Sono davvero contento della reazione che hanno avuto le ragazze”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 22 novembre alle 19 in casa dell’Uisp Imola Volley.

Fenix Energia – Granarolo Volley 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-20)

FAENZA: Visani 7, Bartoli 3, D’Agostino 6, Giorgi 6, Rossi 14, Melandri 4, Grandi ne, Scardovi 8, Enabulele 1, Mezzetti, Ramponi 13, Garavini, Raffoni (L2) ne, Seganti (L1) All.: Mancini, Vice: Zannoni.