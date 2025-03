Ritorna alla vittoria la Fenix Energia superando 3-0 il Fusignano Volley, conquistando punti importanti per consolidare il secondo posto, che varrebbe i play off. Agli spareggi promozione accedono le seconde, le terze e le due migliori quarte, che saranno inserite in tre tabelloni play off dove le vincenti saliranno in C. Promozione diretta invece per le cinque vincitrici della stagione regolare.

“Abbiamo giocato un’ottima gara – sottolinea coach Mirko Mancini – e siamo ripartiti molto bene dopo la brutta sconfitta con Cattolica. Nonostante l’avversario fosse penultimo, all’andata ci aveva fatto soffrire, ed ero preoccupato di trovare ancora quelle difficoltà, ma le ragazze sono state davvero brave a mettere la partita subito a loro favore. Sono anche contento di essere riuscito a ruotare le giocatrici, perché se lo meritavano, e tutte hanno giocato bene”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 15 marzo alle 19.30 in casa del Titans Service San Marino.

Fenix Energia – Fusignano Volley 3-0 (25-15; 25-18; 25-16)

FAENZA: Calubani 1, Zannoni 3, Bartoli 12, D’Agostino 8, Giorgi 1, Rossi 11, Grandi, Merendi 2, Enabulele 11, Spada 8, Seganti (L1), Ronchi (L2). All.: Mancini