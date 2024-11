La Fenix Energia vince l’anticipo della sesta giornata di andata, superando in casa la Fulgur Bagnacavallo 3-0. La gara vede le faentine aggiudicarsi le frazioni con ampi scarti contro un’avversaria che ha sempre lottato fino alla fine.

“Le ragazze sono state brave a restare sempre concentrate perché non è mai semplice riuscirci – sottolinea coach Loris Polo -. Siamo contenti del risultato e del punteggio, anche se la partita non è mai stata a ritmi alti, ed è stata l’occasione per far riposare alcune giocatrici e per dare spazio ad altre che hanno ben figurato”.

La Fenix Energia ritornerà in campo venerdì 22 novembre alle 21 in casa dell’Ostellato Ambiente Volley.

Fenix Energia Faenza – Fulgur Bagnacavallo 3-0 (25-14; 25-13; 25-12)

FAENZA: Cavallari 7, Calderoni (L1), Alberti ne, Melandri, Benedetti ne, Gorini 9, Morelli 8, Guardigli ne, Gallegati 5, Bertoni 11, Francesconi 7, Maines 4, Goni (L2) ne, Ramponi 2. All.: Polo

BAGNACAVALLO: Cadau, Marosi S., Ortolani 10, Bertini, Zanotti 1, Bazocchi 1, Galeati 2, Longanesi (L1), Diop 4, Cornacchia 3, Focaccia 1, Billi 1. All.: Randi

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 9; Errori in battuta: 4; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 2