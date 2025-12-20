La Fenix Energia conclude alla grande un magnifico 2025 vincendo con autorità in casa del Clementina 2020 Castelbellino per 3-0.

“Le ragazze sono state bravissime – sottolinea coach Loris Polo –. Siamo in estrema difficoltà tra infortuni e influenze di stagione e venivamo da un momento difficile, ma loro sono state più forti di tutto. Ci siamo presentati tranquilli e abbiamo giocato una partita esemplare: tutte avevano capito la difficoltà del momento e hanno dato il massimo e anche di più. Sono state fantastiche e grazie a loro passeremo un Natale sereno”.

Il campionato si ferma per le festività: la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 10 gennaio alle 17 in casa con il Volley Urbania.

Clementina 2020 Castelbellino – Fenix Energia Faenza 0-3 (17-25; 19-25; 17-25)

CASTELBELLINO: Grilli ne, Andreis ne, Pieralisi ne, Fanfani, Nicolini ne, Ciccolini 11, Luciani 5, Ciurcas 2, Di Raimondo, Boscolo 10, Spintoni 10, Carletti, Pioli ne. All.: Persico

FAENZA: Cavallari 7, Galassi 10, Morelli, Goni, Calderoni, Missiroli 9, Nika 14, Gallegati 5, Francesconi 15, Altini ne. All.: Polo

ARBITRI: Piccininni – Casciaro

NOTE. Castelbellino: Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 9; Ace subiti: 7; Muri: 2

Faenza: Punti in battuta: 7; Errori in battuta: 10; Ace subiti: 5; Muri: 6