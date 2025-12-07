La Fenix Energia si fa valere in casa della capolista Chiusi, giocando un match di grande orgoglio e carattere.

“È stata una bella partita contro la prima in classifica – sottolinea coach Loris Polo – e ce la siamo giocata. Siamo partiti un po’ contratti poi abbiamo mostrato una buona pallavolo, ma nel finale ci siamo disuniti e Chiusi è stata brava con un’ottima difesa e un attacco molto incisivo a vincere il set. Nel secondo c’è stato sin dalle prime azioni il giusto atteggiamento poi ci siamo sentiti appagati e le nostre avversarie si sono fatte sotto: abbiamo vinto il set grazie ai punti di vantaggio che avevamo maturato, ma dobbiamo essere più concreti. Il terzo è stato simile al primo, mentre nel quarto abbiamo giocato molto bene: siamo sempre rimasti concentrati e a fare la differenza è stata la loro solidità. Non posso essere soddisfatto perché torniamo a casa senza punti, ma la prestazione non è stata negativa”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 13 dicembre alle 17 in casa con il GS Team 80 Gradara.

CME Vitt Chiusi – Fenix Energia Faenza 3-1 (25-18; 22-25; 25-18; 26-24)

CHIUSI: Ceccarini ne, Distante 16, Corselli 11, Bartesaghi 7, Mulas (L1), Tamagnini, Termo 1, Marconi 4, Menchicchi, Valdambrini 5, Mancini 11, Tosoni ne, Ferrari ne, Monti 1. All.: Pippi

FAENZA: Cavallari 5, Galassi 7, Morelli, Goni 5, Calderoni (L1), Missiroli 11, Nika 5, Gallegati ne, Francesconi 13, Altini, Esposto 13. All.: Polo

ARBITRI: Bucciero – Leonardi

NOTE. Chiusi: Punti in battuta: 9; Errori in battuta: 10; Ace subiti: 4; Muri: 3

Faenza: Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 12; Ace subiti: 9; Muri: 6