La Fenix Energia perde 3-0 in casa dell’Idea Volley Bellaria l’ultima gara del 2024 e scivola in terza posizione, facendosi sorpassare proprio dalle riminesi. Le faentine giocano una gara sottotono, ben al di sotto delle ultime prestazioni.

“È stata la partita più brutta del campionato – spiega coach Mirko Mancini – e non mi riesco a dare spiegazioni per questa prestazione, perché arrivavamo dalla nostra migliore settimana di allenamento. Credo sia soprattutto demerito nostro, perché Bellaria non ha mai cambiato gioco e noi abbiamo sempre giocato a basso tono senza trovare mai il ritmo. Non ha funzionato per niente la fase di muro in difesa e non siamo stati perfetti in ricezione anche su palle semplici. Di cose positive ce ne sono poche. Sono contento per Enabulele, perché sta giocando bene nelle ultime partite, e per Calubani che è entrata con il giusto atteggiamento, ma per tutto il resto potevamo e dovevamo fare meglio perché dopo una settimana di allenamenti intensi non mi aspettavo che avremmo sbagliato le situazioni più facili. Abbiano perso per colpa della mancanza di grinta e tenacia. Chiudiamo il 2024 con l’amaro in bocca, ma sono certo che in questa lunga pausa penseremo agli errori commessi e che trasformeremo il nervosismo che ci ha lasciato questa partita in mentalità positiva per riprendere la marcia dalla prima gara del 2025”.

Il campionato si ferma per la pausa natalizia. La Feniex Energia ritornerà in campo sabato 11 gennaio alle 20.30 in casa con Cesena.

Idea Volley Bellaria – Fenix Energia Faenza 3-0 (25-22; 25-19; 25-20)

FAENZA: Calubani 4, Zannoni 1, Bartoli 4, Sbarzaglia, D’Agostino 5, Giorgi, Rossi 9, Grandi 1, Merendi 1, Enabulele 14, Spada 7, Ronchi (L1), Seganti (L2). All.: Mancini