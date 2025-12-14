Una Fenix Energia poco brillante perde 1-3 in casa con la GS Team 89 Gabicce, formazione che sta raccogliendo ottimi risultati e che ha confermato di essere in salute.

“È stata una partita tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti e il campo lo ha dimostrato – afferma coach Loris Polo -. Gabicce è stata molto lucida, ha giocato senza fretta, si è buttata su ogni pallone e ha gestito bene i momenti delicati mentre noi abbiamo fatto l’esatto contrario. Dopo un ottimo inizio di campionato abbiamo perso le certezze e dobbiamo rialzarci. Nel primo, secondo e quarto set, le nostre avversarie hanno strameritato di vincere e per la prima volta ho visto la mia squadra rinunciataria. Mi sento responsabile in qualità di allenatore di questa situazione e proveremo a lavorare insieme per uscire da questo momento anche se siamo in difficoltà numerica e fisica. Dovremo essere bravi a nascondere i problemi e a lavorare per risolverli: non sarà semplice, ma dobbiamo riuscirci”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 20 dicembre alle 18 in casa del Clementina 2020 Castelbellino.

Fenix Energia Faenza – GS Team 80 Gabicce 1-3 (17-25; 17-25; 26-24; 16-25)

FAENZA: Cavallari 4, Galassi 1, Morelli 6, Goni, Calderoni (L1), Missiroli 9, Nika 11, Gallegati, Francesconi 19, Altini 2, Esposito 2. All.: Polo

GABICCE: Godenzoni 26, Simoncelli 18, Toccacieli 3, Costantino, Pivi 5, Perugini 1, Scapoli 10, Franchi ne, Vidali (L1), Sordoni (L2), Romano 1, Pasquini ne, Fradelloni 11, Van Zwol ne. All.: Musumeci

ARBITRI: Cecchin – Giorgio

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 5; Ace subiti: 8; Muri: 6

Gradara: Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 13; Ace subiti: 4; Muri: 7