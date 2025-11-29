Passo falso casalingo per la Fenix Energia che cade 1-3 con la Nuova Pallavolo Collemarino. Il match è stato molto combattuto, ma le faentine non hanno mai mostrato la grinta che le aveva contraddistinte nelle ultime gare.

“Siamo una squadra che deve giocare con il sorriso e oggi non lo abbiamo avuto – spiega coach Loris Polo -. È stato un 3-1 combattuto, ma non sono molto soddisfatto. Abbiamo affrontato una squadra che gioca insieme da anni e lo si è visto come ha gestito i momenti importanti, qualità che noi non abbiamo avuto. Il nostro secondo set è stato grandissimo e siamo stati impeccabili, mentre negli altri tre ce la siamo giocata. Abbiamo anche qualche problemino fisico, ma non è un alibi perché dovevamo fare di più”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato sabato alle 18 in casa del CME Vitt Chiusi.

Fenix Energia Faenza – Nuova Pallavolo Collemarino 1-3 (20-25; 25-11; 20-25; 26-28)

FAENZA: Cavallari 7, Galassi ne, Morelli 1, Goni 12, Calderoni (L1), Missiroli 15, Nika 11, Gallegati, Francesconi 9, Altini ne, Esposto 11. All.: Polo

COLLEMARINO: Malatesta 1, Longarini 14, Amicucci, Tabossi 13, Rossini ne, Pizzichini, Cremascoli 3, Rossi 14,

Cardinali 10, Filippetti ne, Bah 10, Mancini (L). All.: Cremascoli

ARBITRI: Mazzocchio – Marcelli

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 7; Ace subiti: 4; Muri: 4

Collemarino. Punti in battuta: 4; Errori in battuta: 6; Ace subiti: 5; Muri: 3