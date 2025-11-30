La Fenix Energia interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive perdendo 2-3 in casa con Portomaggiore. Un risultato che però non fotografa al meglio la prestazione delle faentine fattesi valere e brave a reagire nelle difficoltà.

“Ho davvero poco da recriminare alla mia squadra – sottolinea coach Mirko Mancini -. È stata una partita molto intensa che si è decisa nei dettagli. Le ragazze hanno dato l’anima e sono state brave a riprendersi dopo un secondo set negativo chiuso a 10 punti, vincendo il terzo e poi perdendo in un tie break combattuto. Onore alle avversarie, perché hanno giocato meglio e meritato di vincere.

Per me è stata una partita dal lato sentimentale, perché la palleggiatrice di Portomaggiore è la mia fidanzata e tra l’altro ha giocato una partita incredibile, mettendoci sempre in difficoltà”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 6 dicembre alle 18.15 in casa del VTB Progresso Castel Maggiore.

Fenix Energia Faenza – Portomaggiore 2-3 (25-23; 10-25; 25-21; 15-25; 10-15)

FAENZA: Visani 1, Bartoli ne, D’Agostino 6, Giorgi 4, Rossi 18, Melandri 8, Grandi ne, Scardovi 10, Enabulele 12, Mezzetti, Ramponi 4, Garavini ne, Raffoni (L2) ne, Seganti (L1). All.: Mancini, Vice: Zannoni.