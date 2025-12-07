Secondo sconfitta consecutiva per la Fenix Energia. Anche in casa del VTB Progresso Castel Maggiore arriva un ko al tie break come era già accaduto nella precedente giornata contro Portomaggiore.

“Siamo particolarmente arrabbiati, delusi e tristi perché volevamo rifarci dopo la sconfitta della scorsa settimana – afferma coach Mirko Mancini – e invece ne è arrivata un’altra sempre per 3-2 e questo deve farci riflettere. Le nostre avversarie non hanno mai mollato e hanno giocato una grande partita sbagliando poco e dandoci grandi problemi in attacco. Purtroppo ci siamo allenati per tutta la settimana a ranghi ridotti, in partita mancavano Enabulele e Visani ed inoltre si è infortunata Rossi. Questo nulla toglie alla VTB, perché noi avremmo potuto fare di più. Mi dispiace perché nel terzo set abbiamo avuto un black out totale e ultimamente ci capita spesso: dobbiamo capire le motivazioni e smettere di non giocare un set a partita. A parte questo la squadra ha dato l’anima e ci saremmo meritati un risultato differente, ma non è stato così. Speriamo di allenarci al completo e sicuramente faremo di tutto per uscire da questo momento già dalla prossima partita”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 13 dicembre alle 20.30 in casa con la Fulgur Bagnacavallo.

VTB Progresso Castel Maggiore – Fenix Energia Faenza 3-2 (25-20; 26-28; 25-11; 24-26; 15-10)

FAENZA: Bartoli 9, Roncasaglia ne, D’Agostino 7, Giorgi 5, Rossi 6, Melandri G. 10, Grandi, Scardovi 12, Mezzetti, Ramponi 12, Melandri L. ne, Seganti (L1), Raffoni (L2) ne. All.: Mancini