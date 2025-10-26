Falsa partenza per la Fenix Energia, sconfitta al debutto dal PGS Welcome Bologna. Un passo falso che potrà essere riscattato sabato 1 novembre in casa del Clown 2.0 Vivo Villanova.

“Purtroppo non ha funzionato niente – spiega coach Mirko Mancini -. Non so se chiamarla emozione da esordio, ma non credo perché comunque alleno una squadra di giocatrici che hanno esperienza in questo campionato. Non è andato bene il muro, non siamo riusciti a seguire le indicazioni e ad approfittare di una difficoltà importante che aveva il nostro avversario, ma soprattutto mi dispiace l’atteggiamento che ci è stato. La squadra ci ha creduto poco e non è mai stata convinta. Il PGS Bellaria ha giocato molto bene, ma noi potevamo fare qualcosa di più. Sono contento delle prestazioni dei cambi, perché avevamo assenze importanti come Visani e Seganti e Ramponi non era al meglio e chi è entrato ha fatto bene. Ora dobbiamo lavorare perché sappiamo cosa dobbiamo fare e il campionato è appena iniziato”.

Fenix Energia – PGS Bellaria Bologna 0-3 (25-27; 19-25; 21-25)

FAENZA: Bartoli 1, Roncasaglia, D’Agostino 8, Giorgi 1, Rossi 11, Melandri 3, Grandi 1, Scardovi 7, Enabulele 9, Mezzetti, Ramponi 5, Raffoni (L). All.: Mancini