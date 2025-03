Derby amaro per la Fenix Energia che cade in casa della Pallavolo Alfonsine, scivolando al terzo posto. A superarla è stata l’Idea Volley Bellaria, prossima avversaria delle faentine nel match in programma sabato 5 aprile alle 17.30 al PalaBubani.

“Purtroppo è l’ennesima partita nella quale non riusciamo ad esprimere il nostro potenziale e mi dispiace tanto – sottolinea coach Mirko Mancini -. Di sicuro il periodo non è dei migliori, perchè da più di un mese non riusciamo a giocare e ad allenarci al completo, ma non sono alibi perché non riusciamo a migliorare in partita quello che stiamo facendo in allenamento. Contro Alfonsine, che ha giocato una buona gara, abbiamo avuto troppi alti e bassi, soprattutto nel secondo set dove non siamo entrati in campo come dimostra il punteggio, e una squadra che vuole lottare per i primi posti non se lo può permettere. Dobbiamo avere meno paura di sbagliare ed essere più aggressivi nei fondamentali. Mancano ancora tre partite e bisogna fare di tutto per mantenere la seconda posizione e poi daremo il nostro meglio nei play off”.

Pallavolo Alfonsine – Fenix Energia 3-1 (25-19; 25-13; 25-27; 25-19)

FAENZA: Calubani, Zannoni 2, Bartoli 11, Roncasaglia, D’Agostino 12, Giorgi, Rossi, Grandi 11, Merendi 1, Enabulele 8, Spada 3, Peroni, Raffoni (L2), Seganti (L1). All.: Mancini