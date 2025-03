Sconfitta esterna per la Fenix Energia in casa della Titantservices San Marino, che incide sulla classifica, perché ora il vantaggio sulle inseguitrici è di un solo punto. Il riscatto potrà arrivare sabato 22 marzo alle 17.30 quando alla Palestra della scuola Carchidio Strocchi di Faenza si giocherà il match con l’Acerboli Volley Santarcangelo.

“Ci mancavano un paio di elementi e alcune giocatrici non erano al meglio a causa dell’influenza – sottolinea coach Mirko Merendi ., ma non sono scuse perché non abbiamo messo in campo nulla di quello che avevamo preparato in allenamento e mi dispiace perché in questo modo la partita è diventata molto più complicata di quello che poteva essere. Non ha funzionato niente e l’unica nota positiva è stata la prestazione di Giorgi che ha sopperito molto bene ad una assenza importante. Ora ritorniamo in palestra con ancora più determinazione per preparare la prossima gara”.

16 3-0 (25-21; 25-15; 25-11)

FAENZA: Calubani, Zannoni, Bartoli 8, Roncasaglia, Sbarzaglia, Giorgi 2, Rossi 4, Grandi 1, Merendi, Enabulele 6, Spada 8, Seganti (L1). All.: Mancini