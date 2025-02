Si ferma dopo undici vittorie consecutive la marcia della capolista Fenix Energia, caduta 3-0 in casa dell’Emanuel Riviera Rimini, che ha meritato il successo.

“Il risultato è giusto – afferma coach Loris Polo – ed è frutto anche di una settimana di allenamenti non sostenuti con la solita intensità, specialmente quello della vigilia del match: ha vinto con merito la squadra che ci ha creduto di più. Ci deve servire come lezione, soprattutto se ci sentivamo con la pancia piena per quello che avevamo fatto, se invece è stata una serata storta come credo, penso che un passo falso possa capitare, a patto che si ritorni in palestra con la giusta mentalità.

Nel primo set siamo stati disuniti come squadra e distratti come singoli e non abbiamo fatto le cose tattiche che avevamo preparato. Il secondo è stato combattuto e abbiamo avuto anche dei set point che non abbiamo sfruttato, nel terzo siamo invece partiti male poi abbiamo avuto qualche punto di vantaggio, ma ci siamo ancora disuniti davanti alle prime difficoltà. Soprattutto in difesa abbiamo messo meno attenzione del solito. La morale è che dobbiamo ancora lavorare tanto perché il campionato è ancora molto lungo”.

Il campionato si ferma per una settimana. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 1 marzo alle 17 in casa con il Rainbow Forlimpopoli.

Emanuel Riviera Volley – Fenix Energia 3-0 (25-18; 27-25; 25-21)

RIMINI: Agostini 17, Renzi ne, De Gregorio 10, Toni 7, Ceccarelli 9, Maggiani, Fanelli 2, Ravaioli (L1), Astolfi 5, Pasolini, Piastra ne, Aglio ne, Magalotti 1, Della vittoria (L2). All.: Marasca

FAENZA: Cavallari 6, Morelli 10, Calderoni (L1), Alberti 8, Melandri ne, Benedetti, Gorini 2, Guardigli ne, Gallegati 6, Bertoni 5, Francesconi 14, Maines 2, Ramponi (L2) ne. All.: Polo

NOTE. Rimini. Faenza. Punti in battuta: 5; Errori in battuta: 2; Muri: 5; Punti in battuta subiti: 2.

Faenza. Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 7; Muri: 10; Punti in battuta subiti: 5.