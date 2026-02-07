Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della Fenix Energia, caduta 3-1 in casa della Lardini Filottrano, ottima squadra che ha dimostrato anche in questa occasione tutto il suo valore.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e lo è stata ancora di più – sottolinea coach Loris Polo – perché abbiamo affrontato una squadra con giocatrici esperte e giovani con grandi qualità atletica che ci hanno messi in difficoltà. Siamo partiti bene giocando un buon primo set, ma negli altri tre abbiamo subito tantissimo in ricezione più per merito loro e anche a muro abbiamo faticato. Dovevamo essere bravi a sfruttare meglio i loro alti e bassi, ma nelle difficoltà ci siamo quasi rassegnati e reagito poco, non come avevamo fatto in altre occasioni”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 14 febbraio alle 21 in casa con la De Metri Fermo.

Lardini Filottrano – Fenix Energia Faenza 3-1 (21-25; 25-13; 26-18; 25-15)

FILOTTRANO: Belloni, Pizzichini ne, Graziani, Rogari, Severini (L), Ubri 7, Bucci 16, Usberti 15, Pesaresi, Bastari ne, Cerquetella 10, Fedeli 16, Grilli 6, Contini ne. All.: Paniconi

FAENZA: Cavallari 3, Galassi 3, Morelli 4, Calderoni (L1), Missiroli 12, Nika 8, Enabulele 1, Francesconi 15, Altini, D’Agostino 3. All.: Polo

ARBITRI: Famiani – Tardioli

NOTE. Filottrano: Punti in battuta:16; Errori in battuta: 5; Ace subiti: 8; Muri: 11

Faenza: Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 9; Ace subiti: 16; Muri: 3