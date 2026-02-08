Grandissima vittoria della Fenix Energia che infligge la prima sconfitta alla capolista PGS Bellaria Bologna. Le faentine giocano una super partita vincendo 3-2 in rimonta e agganciano il Volley Academy Forlì al terzo posto.

“Sono strafelice e faccio tantissimi complimenti alle ragazze che hanno disputato un’ottima partita – sottolinea coach Mirko Mancini -. A parte il secondo set che non abbiamo giocato, dispiace aver perso di poco il primo, ma per il resto siamo stati molto bravi ad interpretare la gara al meglio. Si vedeva che volevamo vincere: le giocatrici hanno seguito bene le indicazioni e hanno dato il massimo. Abbiamo vinto in casa della prima che era imbattuta e aveva concesso soltanto tre set e siamo contentissimi”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 14 febbraio alle 17 in casa con il Clown 2.0 Vivo Villanova.

PGS Bellaria Bologna – Fenix Energia 2-3 (25-23; 25-12; 20-25; 18-25; 11-15)

FAENZA: Visani 10, Bartoli, Roncasaglia 2, Giorgi 8, Rossi 2, Melandri G. 7, Scardovi 20, Mezzetti ne, Raffoni, Seganti (L1), Ramponi 13, Garavini 2. All.: Mancini