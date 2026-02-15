Terza vittoria consecutiva per la Fenix Energia che supera 3-1 il Clown 2.0 Vivo Villanova, restando così nelle prime posizioni

“È stata una partita molto strana – sottolinea coach Mirko Mancini -. Abbiamo iniziato la gara molto bene e il primo set è stato quasi impeccabile: abbiamo attaccato con oltre il 50% e messo in difficoltà Villanova con una battuta potente. Dal secondo in poi siamo calate e forse abbiamo abbassato troppo la concentrazione. Le nostre avversarie hanno iniziato a crederci molto di più e con tante difese ci hanno tolto certezze. Nel terzo, come purtroppo facciamo di solito, abbiamo concesso troppo e commesso errori, mentre Villanova ha giocato bene. Nell’ultimo siamo ritornati ad essere quelli del primo set: abbiamo sistemato il muro che è stato fondamentale per costruire la vittoria. Siamo molto contenti di questi tre punti”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 21 febbraio alle 21.30 in casa con il Nettunia Bologna.

Fenix Energia – Clown 2.0 Vivo Villanova 3-1 (25-10; 25-23; 16-25; 25-12)

FAENZA: Visani 12 Bartoli 2, Roncasaglia 3, Giorgi 3, Rossi 3, Melandri G. 7, Scardovi 20, Enabulele 7, Mezzetti, Raffoni, Seganti (L1), Ramponi 5, Garavini 1. All.: Mancini