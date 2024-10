Inizia nel migliore dei modi il campionato della Fenix Energia, che esordisce davanti al proprio pubblico superando 3-0 la Samma Sammartinese Volley.

“Meglio di così non potevamo iniziare – spiega coach Loris Polo -. La vittoria è stata netta e ho sempre visto una squadra solida e attenta che ha avuto pochi momenti di pausa durante la partita. Sono soddisfatto e merito è delle ragazze, perchè l’avevamo preparata bene dopo che ci avevano messo in difficoltà in amichevole con le sue giocatrici forti ed esperte. La vittoria quindi è molto importante: siamo a riusciti a rendere il match in discesa grazie ai nostri meriti, perché sarebbe potuta essere davvero difficile”.

Fenix Energia Faenza – Samma Volley Sammartinese 3-0 (25-9; 25-14; 25-16)

FAENZA: Cavallari 7, Alberti 10, Gorini 1, Morelli 16, Guardigli ne, Gallegati 3, Bertoni, Francesconi 11, Maines 5, Calderoni (L1), Goni (L2) 22, Melandri ne, Benedetti ne, Guardigli ne, Ramponi n,. All.: Poli

NOTE. Battute vincenti: Faenza: 5; Errori in battuta: Faenza: 19; Muri: Faenza: 5