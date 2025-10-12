Inizia con una sconfitta la stagione della Fenix Energia, caduta 3-1 in casa con la Lardini Filottrano, squadra che ha confermato tutto il suo valore. Le faentine hanno lottato e mostrato di avere ampi margini di miglioramento e vorranno riscattarsi a partire dalla gara di sabato 18 ottobre in casa del De Mitri Femo (ore 16.30).

“Non è stata una prestazione negativa – sottolinea coach Loris Polo –. Abbiamo dimostrato che abbiamo grandi margini di miglioramento, ma non ho mai avuto la percezione che la squadra volesse vincere ad ogni costo ed infatti abbiamo fatto peggio di quello che i parziali dicono. Chiaramente non vanno tolti i meriti a Filottrano, squadra che è un mix tra giocatrici esperte ed altre che provengono da settori giovanili importanti, brava a metterci in difficoltà con la sua fisicità e le tante soluzioni offensive.

Il primo set è stato contratto da entrambe le parti e si è deciso nel finale: entrambe avrebbero potuto vincerlo e hanno avuto la meglio le nostre avversarie. Nel secondo non siamo andati male fino all’11-11 poi abbiamo subito un pesante break, mentre negli ultimi due c’è stata una reazione e abbiamo vinto il terzo. C’è stata un po’ di confusione in difesa dovuta alle loro capacità perché sono state davvero brave e ora dobbiamo ritornare in palestra a lavorare con ancora maggiore determinazione, perché perdere non ci piace”.

Fenix Energia Faenza – Lardini Filottrano 1-3 (23-25; 17-25; 25-22; 23-25)

FAENZA: Cavallari 5, Galassi 3, Morelli 7, Goni 8, Calderoni (L1), Benedetti ne, Missiroli 7, Nika 11, Gallegati, Francesconi 7, Altini ne, Esposto 7. All.: Polo

FILOTTRANO: Belloni, Pizzichini 9, Graziani 11, Rogari ne, Severini (L1), Contini, Ubri 1, Bucci 13, Usberti 16, Pesaresi 5, Cerquetella 1, Fedeli 16, Barbaresi (L2). All.: Paniconi

ARBITRI: Baldi – Yahiaoui

NOTE. Faenza Punti in battuta 7; Errori in battuta 8; Ace subiti 5; Muri 5

7; Muri 11