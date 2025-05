Termina in semifinale play off la stagione della Fenix Energia, con Ferrara che si aggiudica gara 3 e si qualifica alla finale. Le faentine escono comunque dal campo a testa alta dopo aver giocato un’ottima partita e soprattutto al termine di una stagione molto positiva.

“Dispiace molto per come è andata – afferma coach Mirko Mancini – perché nei primi due set abbiamo davvero lottato. Eravamo sopra 22-19 nel primo e 23-20 nel secondo e non li abbiamo chiusi, ma mi complimento con Ferrara perché ha giocato un’ottima partita, mostrando un gioco in attacco migliore rispetto alle prime due gare con cui ci ha messi in difficoltà.

Il mio rammarico più grande è che la partita è stata condizionata da alcune decisioni arbitrali che non siamo riusciti ad accettare con lucidità: ci siamo infatti disuniti quanto invece avremmo dovuto chiudere i set continuando a giocare. La squadra ha però dato tutto e sono comunque contento della prestazione.

Sono soddisfatto della stagione, perché dovevamo salvarci e siamo andati ai play off da quarti a pari punti con la seconda ed è stato un ottimo risultato. Ce la siamo sempre giocata con tutti e durante il campionato ho avuto la possibilità di far esordire sei Under 16, un dato molto importante per la società che conferma come il nostro progetto sulle giovani stia andando avanti nel migliore dei modi”.

Arredo Uno Worbas Ferrara – Fenix Energia 3-0 (25-23; 25-23; 25-21)

FAENZA: Calubani, Zannoni 1, Bartoli 4, Goni 10, D’Agostino 7, Giorgi 1, Rossi 7, Grandi 1, Merendi, Spada 4, Ramponi 10, Melandri, Seganti (L1), Sbarzaglia (L2). All.: Mancini