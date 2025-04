La Fenix Energia vola in B2! Le faentine ritornano nel quarto campionato nazionale dopo due anni, e lo fanno al termine di un progetto portato avanti con tutte le ragazze del settore giovanile. Una scommessa vinta dalla dirigenza che nel 2022 aveva deciso di scendere in C per ripartire con una squadra tutta formata da ragazze del vivaio.

Il punto esclamativo su una stagione fantastica che ha visto la Fenix Energia sempre in testa al girone è stato messo al PalaBubani contro la Claus Volley Forlì grazie alla vittoria per 3-0 e al termine del match è iniziata la festa. Grande risultato anche per Loris Polo che, dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato di serie D, si è ripetuto quest’anno in C.

“Ce l’abbiamo fatta! – afferma coach Loris Polo -. Le ragazze sono state brave, ma non è stata una bella partita. Forlì arrivava dopo la final four Under 18 ed erano cariche noi invece eravamo un po’ tese, ma contava solo vincere e festeggiare. Non c’è molto altro da dire.

È il risultato di un anno di lavoro, una prozione assolutamente meritata da una squadra super professionale, nonostante sia una serie C, super vogliosa e super seria formata da quattordici ragazze che hanno sempre dato tutto. Complimenti anche al pubblico che ha riempito il palazzetto con le ragazze delle giovanili che ci hanno aiutato e fatto la differenza in positivo”.

La Fenix Energia ritornerà in campo martedì alle 21 in casa del Russi Volley nella penultima giornata di campionato.

Fenix Energia – Claus Volley Forlì 3-0 (25-21; 25-14; 25-14)

FAENZA: Cavallari 8, Morelli 16, Calderoni (L1), Alberti 20, Goni ne, Melandri ne, Benedetti 4, Gorini ne, Guardigli,

Gallegati, Bertoni, Francesconi, Maines 3, Ramponi (L2). All.: Polo

FORLI’: Bortolato 1, Montini 14, Strocchi, Michielutti ne, Ratti 6, Richard (L1), Torelli (L2), Zuffi ne, Gallo, Simpson 8, Bertaccini 9, Altini, Simoncelli 1. All.: Focchi

NOTE. Faenza. Punti in battuta: 6; Errori in battuta: 7; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 2.

Forlì. Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 9; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 6