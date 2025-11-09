La Fenix Energia conquista un buon punto in casa della Fail Group Marsciano, ribaltando un passivo di due set grazie ad un’ottima prova del collettivo.

“Sono molto contento perché portiamo a casa un ottimo punto soprattutto per come è stato l’inizio della partita – afferma coach Loris Polo -. Dobbiamo però abituarci alle lunghe trasferte per farci trovare subito pronti sin dalle prime azioni. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ben attrezzata e il dato più bello è che sotto 0-2 non abbiamo mollato ed è la conferma del carattere del gruppo. Siamo riusciti ad uscire molto bene dal momento difficile poi il tie break non ci ha sorriso, perché dopo un simile sforzo e con tante energie spese, non è facile da vincere”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 15 novembre alle 17 in casa contro l’Omac Pratovecchio Stia.

Fail Group Marsciano – Fenix Energia Faenza 3-2 (25-20; 25-17; 16-25;22-25; 15-7)

MARSCIANO: Brunori 9, Pagliaccia ne, Volpi 5, Fiorucci ne, Chiaraluce 4, Mele, Pierini 17, Santocchia 3, Gaggia, Fagioli (L1), Ndulue 27, Tedeschi ne, Carboni 14, Gierek. All.: Sperandio

FAENZA: Cavallari 8, Galassi 2, Goni 5, Calderoni (L1),

Missiroli 16, Nika 12, Gallegati, Francesconi 9, Altini, Esposto 15. All.: Polo

ARBITRI: Altese – Avallone

NOTE. Marsciano. Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 9; Ace subiti: 10, Muri: 13

Faenza. Punti in battuta: 10; Errori in battuta: 11; Ace subiti: 3, Muri: 5