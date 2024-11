Quarta vittoria in campionato serie C per la Fenix Energia che regola 3-0 la giovane Vamb Ravenna, restando così da sola al primo posto della classifica.

“Non abbiamo giocato una partita sopra le righe – sottolinea coach Loris Polo – ma semplicemente è stato svolto il ‘compitino’. Giocavamo contro una squadra giovane e siamo stati bravi a far valere la nostra maggiore esperienza, anche se siamo scesi in campo poco concentrati, commettendo molti errori. Nella seconda parte del primo set ci siamo organizzati e ho avuto anche la possibilità di ruotare tutte le giocatrici: ognuna è stata brava a dare il proprio contributo”.

La Fenix Energia ritornerà in campo mercoledì 13 novembre alle 21.15 al PalaBubani contro la Fulgur Bagnacavallo.

Fenix Energia – Vamb Ravenna 3-0 (25-14; 25-9; 25-11)

FAENZA: Cavallari 2, Calderoni (L1), Alberti 10, Melandri, Benedetti 8, Gorini 8, Guardigli, Gallegati 3, Bertoni 9, Francesconi 7, Maines 4, Goni (L2) ne, Ramponi 1. All.: Polo

RAVENNA: Sintini ne, Benzoni, Koncova 1, Fariselli 4, Tognon 2, Guerrini 1, Cangini, Massaroli ne, Turroni 6, Manghi, Rossi 4, Piani 3, Anconelli, Gianchi

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 11; Errori in battuta: 6; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 2