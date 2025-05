La Fenix Energia conquista i play off, entrando tra le dodici squadre della regione che si giocheranno le tre promozioni in serie C. Le faentine salutano la stagione regolare vincendo 3-1 con la Figurella Rimini, chiudendo al quarto posto per colpa della classifica avulsa pur avendo terminato a pari punti con Bellaria (seconda) e Retina Cattolica (terza). La Fenix Energia è una delle due migliori quarte dei cinque gironi emiliano romagnoli e nei prossimi giorni si conosceranno date a accoppiamenti dei play off.

“È stata una partita con alti e bassi – sottolinea coach Mirko Mancini – dove abbiamo alternato bellissime azioni a momenti di disordine. Abbiamo disputato una buona stagione, anche se non siamo nella posizione che avrei sperato, considerando che abbiamo chiuso a pari punti con altre tre squadre a dimostrazione dell’equilibrio che c’era nel girone. Potevamo arrivare secondi, ma siamo nei play off e ora ce li andiamo a giocare al meglio”.

Fenix Energia – Figurella Rimini 3-1 (25-14; 24-26; 25-18; 25-15)

FAENZA: Calubani, Zannoni 4, Sbarzaglia (L2), Bartoli 1, Goni 10, D’Agostino 11, Giorgi 5, Rossi 14, Grandi 1, Merendi, Enabulele 6, Spada 3, Ramponi 15, Seganti (L1). All.: Mancini