Spettacolo a Castel San Pietro. Volley Castello e Fenix Energia giocano una grandissima partita vinta 3-2 dalle faentine, ma entrambe meritano applausi per le emozioni date in cinque set davvero avvincenti. La Fenix Energia conquista due punti d’oro che le permettono di compiere un altro passo avanti importante in classifica e sono la prima squadra ad aver vinto sul campo castellano.

“È stata una stupenda e infinita battaglia– spiega coach Loris Polo -. Abbiamo vinto 3-2 in un campo che non era stato ancora espugnato contro una squadra che ha tante opzioni di gioco e un allenatore super. È stata una serata ottima che sposta molto nella nostra stagione. La partita è stata combattutissima con fasi altalenanti da entrambe le parti e tutti i set sono stati combattuti tranne il tie break dove è venuta fuori la nostra maggiore esperienza. Nel primo set siamo entrati in campo contratti e lo abbiamo perso ai vantaggi pur avendo avuto le occasioni per chiuderlo poi ci siamo ricompattati e mostrato un grande atteggiamento fino alla fine. È stata una gara molto coinvolgente emotivamente che abbiamo vinto meritatamente contro un ottimo avversario, ottenendo un altro grande risultato”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 5 aprile alle 21 in casa con il Project System Rimini.

Volley Castello Castel San Pietro – Fenix Energia 2-3 (27-25; 23-25; 26-28; 25-22; 8-15)

CASTEL SAN PIETRO: Telarini, (L1), Sangiorgi V. 3, Parenti 3, Minghetti R., Tellarini, Collura (L2) ne, Di Paolantonio 13, Proietto 1, Ciurleo, Bonanni, Minghetti E. 25, Coronelli 11, Folli 3, Zeccoli 14. All.: Sangiorgi M.

FAENZA: Cavallari 14, Morelli 10, Calderoni (L1) 1, Alberti 23, Melandri ne, Benedetti, Gorini 6, Guardigli 7, Gallegati 2, Bertoni 1, Francesconi 15, Maines 5, Ramponi (L2). All.: Polo

NOTE. Castel San Pietro. Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 14; Muri: 6; Punti in battuta subiti: 6.

Faenza. Punti in battuta: 7; Errori in battuta: 12; Muri: 11; Punti in battuta subiti: 3.