La Fenix Energia chiude il girone d’andata al secondo posto con soltanto tre punti di distacco dalla vetta. L’ultima vittoria è arrivata in casa della Figurella Rimini Volley, superata 3-0. Le giovani ragazze di coach Mancini stanno disputando una stagione da applausi.

“La partita è stata più complicata di quello che si potesse immaginare – spiega coach Mirko Mancini -. Tranne nel primo set dove siamo partiti molto carichi con un parziale di 10-1 che abbiamo poi gestito, c’è sempre stata una bella battaglia. Dal secondo set Rimini ha alzato la qualità in difesa e noi abbiamo faticato a chiudere il punto, ma comunque è stata una buona prestazione considerando che non eravamo al meglio a causa di problemi influenzali. Abbiamo chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino ad ora con soltanto due sconfitte e c’è soltanto il rammarico della gara con Bellaria. Il girone d’andata è stato ottimo e ora faremo di tutto per migliorarci nel ritorno anche se non sarà semplice. Sfrutteremo la pausa della prossima settimana per recuperare tutte le giocatrici e la migliore forma fisica, preparandoci per la partita contro la MT Unica Volley Rimini che già all’andata ci fece soffrire parecchio

Il campionato si ferma per una settimana e riprenderà nel primo week end di febbraio con la prima giornata del girone di ritorno. La Fenix Energia giocherà sabato 1 febbraio alle 18 in casa dell’MT Unica Volley Rimini.

Figurella Rimini Volley – Fenix Energia Faenza 0-3 (17-25; 23-25; 23-25)

FAENZA: Calubani 3, Zannoni 1, Bartoli 6, Sbarzaglia, D’Agostino 7, Giorgi, Rossi 12, Grandi 3, Merendi 3, Enabulele 8, Spada 6, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini