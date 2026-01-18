La Fenix Energia chiude il girone d’andata perdendo 3-0 in casa della Luckywind Anticopastificio Trevi, con una partita sottotono rispetto alle precedenti A metà campionato le faentine occupano il quinto posto, una buona posizione se si considera che sono al debutto in questo campionato.

“È stata una serata non molto positiva – spiega coach Loris Polo -. Nonostante il 3-0 abbiamo combattuto, ma siamo stati più confusionari e meno determinati del solito. Sono mancate le nostre certezze e abbiamo giocato tre set simili. Nel primo siamo partiti male e poi abbiamo recuperato, negli altri abbiamo guadagnato un buon vantaggio ma poi lo abbiamo perso sbagliando situazioni di gioco che dovrebbero esserci chiare. Sappiamo di avere dei problemi in questo momento, ma se non lo affrontiamo con il sorriso come abbiamo fatto la scorsa settimana, non riusciamo a giocarci al meglio le partite. Siamo una squadra giovane e dobbiamo sempre avere quell’atteggiamento”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia ritornerà in campo sabato 7 febbraio alle 17.30 in casa del Lardini Filottrano.



Luckywind Anticopastificio Trevi – Fenix Energia Faenza 3-0 (28-26; 25-22; 25-22)

TREVI: Falchetti 12, Pistocchi 12, Valeri 9, Esposito 15, Tancha 8, Maiuli 1, Panciroli (L1), Bosi ne, Pepponi ne, Agrifoglio ne, d’Ambra ne. Scaccia

FAENZA: Cavallari 8, Galassi 12, Morelli, Goni 8, Calderoni (L1), Missiroli 15, Nika 6, Francesconi 9,

Altini ne. All.: Polo

ARBITRI: Porti – Devotelli